Sümeyye Boyacı kimdir? Sümeyye Boyacı kaç yaşında, nereli?

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız Süümeyye Boyacı, hem spor dünyasında hem de toplumsal alanda başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yüzme sporcusu olarak kariyerini sürdüren Boyacı, azmi ve başarılarıyla ilham kaynağı haline geldi. Sosyal medyada ve haberlerde sıkça gündeme gelen Süümeyye Boyacı'nın kim olduğu, hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Sümeyye Boyacı, doğuştan çıkıklığı rahatsızlığı ile dünyaya gelmiş, azmi ve kararlılığıyla paralimpik yüzme dünyasında adından söz ettiren genç bir sporcu. Engelli sporcu sınıfı olan S5 kategorisinde yer alan Boyacı, serbest, sırtüstü ve kelebekleme yüzme disiplinlerinde yarışmaktadır. Henüz çocuk yaşta, gittiği bir akvaryumda kolları olmadan yüzen balıklardan etkilenerek 2008 yılında yüzmeye başlamıştır.

O tarihten itibaren gösterdiği başarılarla Türkiye'nin önemli paralimpik sporcularından biri haline gelmiştir. Antrenörü Mehmet Bayrak ile 2013 yılında çalışmaya başlamış ve kısa sürede uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir.

SÜMEYYE BOYACI KAÇ YAŞINDA?

Sümeyye Boyacı'nın doğum tarihi belirtilmemekle birlikte, kariyerine 2008 yılında başladığı ve 2013'te antrenörle çalışmaya başladığı bilgilerinden genç bir sporcu olduğu anlaşılmaktadır. 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunları'nda yarışmış ve 2018'de Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Dolayısıyla 2025 yılı itibarıyla genç yaş grubunda yer almakta, spor kariyerinin başlarında olan yetenekli bir sporcu olarak ön plana çıkmaktadır.

SÜMEYYE BOYACI NERELİ?

Sümeyye Boyacı'nın memleketi ya da doğum yeri hakkında doğrudan bir bilgi yer almamakla birlikte, Türkiye'yi uluslararası paralimpik yüzme yarışmalarında başarıyla temsil etmektedir. Dolayısıyla Türkiye kökenli ve milli sporcu olarak bilinmektedir.

SÜMEYYE BOYACI KARİYERİ

Sümeyye Boyacı'nın spor kariyeri, 2008 yılında yüzmeye başlamasıyla şekillenmiştir. İlk olarak akvaryumda gördüğü kolları olmadan yüzen balıklardan esinlenerek yüzme sporuna ilgi duymaya başlamış ve 2013 yılında antrenörü Mehmet Bayrak ile profesyonel anlamda çalışmaya başlamıştır. 2016'da Berlin'de gerçekleşen 30. Uluslararası Alman Şampiyonası, onun kariyerindeki ilk uluslararası yarışma olmuştur. Burada 50 metre sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Aynı yıl Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde 8. olmuştur.

2017 yılında Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda bronz madalya kazanırken, aynı yıl Meksiko'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarışmıştır. Kariyerindeki en büyük başarılarından biri ise 2018'de Dublin'de düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı altın madalyadır. Serbest, sırtüstü ve kelebekleme branşlarında mücadele eden Sümeyye Boyacı, Türkiye'nin paralimpik sporlar alanında yükselen yıldızlarından biri olarak spora ve engellilere ilham vermeye devam etmektedir.