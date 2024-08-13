Süleyman Seba kimdir? Süleyman Seba kaç yaşında ve ne zaman öldü? Süleyman Seba neden öldü?

Beşiktaş'ın efsanevi başkanı Süleyman Seba, ölüm yıl dönümünde anıldı. Süleyman Seba'nın hayatı, birçok kişi tarafından merak edildi ve arama motorlarında araştırıldı. Peki, Süleyman Seba kimdir ve nerelidir? Süleyman Seba ne zaman öldü? Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba, hangi takımlarda oynadı? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi.

Küçük yaşta İstanbul'a gelen Seba, ilkokulu Akaretler'de okuduktan sonra lise eğitimine, Kabataş Erkek Lisesi'nde başladı. Bir süre sonra, Kabataş Lisesi'nin futbol takımına girmesiyle, futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış oldu. Son derece yetenekli olan genç oyuncuyu Beşiktaş'lı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına çağırıldı. Beşiktaş'ta da kaliteli futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kısa süre sonra başarılı futbolu ödüllendirildi ve Beşiktaş genç takımı kaptanlık pazubandının sahibi oldu.

SÜLEYMAN SEBA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

1945 yılında, Beşiktaş A takımına alındı. 1946'da Kabataş Erkek Lise'sinden mezun olan Süleyman Seba, babasının isteği üzerine Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AIK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1950 yılında Beşiktaş Futbol takımının Amerika'ya davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak, çok sevdiği Beşiktaş'la bir ay süreyle Amerika'ya gitti.

1954 yılında menisküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar, 8 sene Beşiktaş forması altında ter döktü ve 44 gol kaydetti.

1957 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne üye oldu. İlk kez 1963 yılında Selahattin Akel'in sonraları sırasıyla; 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı.

1980'li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde, başkanlığa aday oldu ve 1 Nisan 1984'de yapılan kongrede seçimi kazanarak 16 yıl sürecek başkanlık görevine başlamış oldu. Başkanlığı süresinde Beşiktaş Futbol takımı; 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD kupası kazandı. Sportif başarıların dışında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri oldu. Seba döneminde, BJK Koleji kuruldu ve BJK İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı.

SÜLEYMAN SEBA NE ZAMAN ÖLDÜ?

13 Şubat 2000 tarihinde BJK Mali ve Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş'a yıllarca başarıyla hizmet eden Süleyman Seba'ya "Onursal Başkanlık" unvanı verildi ve camianın daima birleştirici gücü olarak görüldü. Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.