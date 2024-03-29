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Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli?

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Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada oldu. Peki, Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN ADA KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Kahramanmaraş Zafer Partisi Gündem Yaşam Politika Haberler

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