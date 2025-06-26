SUI Genel Müdürü: 'Türkiye'de Kalmak ve Gelişmek İstiyoruz'

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kripto para ve Web3 teknolojilerinin insan yaşamındaki etkilerini merkezine alan prestijli bir etkinlik olarak İstanbul'da düzenleniyor. Kıtaları ve kültürleri birleştiren bu dijital buluşma, her yıl sektörün önemli aktörlerini bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin doğmasına zemin hazırlıyor.

IBW, kuruculardan girişimcilere, dev teknoloji şirketlerinden yeni projelerin temsilcilerine kadar Web3 alanında söz sahibi isimlerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Avrupa'nın en hızlı büyüyen Web3 pazarlarından biri olan Türkiye, bu organizasyonla birlikte stratejik konumunu da güçlendiriyor.

SUI GENEL MÜDÜRÜ THOMPSON: "TÜRKİYE'DE ÇOK FAZLA YETENEK VAR"

Etkinlik kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan SUI Genel Müdürü Christian Thompson, İstanbul Blockchain Haftası'na ikinci kez katıldığını belirtti ve atmosferin büyüleyici olduğunu söyledi. Türkiye'deki yazılımcı potansiyelinin farkında olduklarını vurgulayan Thompson, "Burada çok yetenekli developer'lar var. Bu yüzden SUI olarak Türkiye'ye büyük ilgi duyuyoruz" dedi.

Thompson ayrıca, İstanbul'da 6 haftalık yeni bir "bootcamp" sürecine başlayacaklarını açıkladı. Katılmak isteyenler için duyuruların SUI'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceğini ifade etti. Amaçlarının hem Türkiye'de kalmak hem de sektördeki insanlarla birebir iletişim kurmak olduğunu belirten Thompson, kamu iş birliklerine de açık olduklarını söyledi.

SUI, GELENEKSEL FİNANS VE WEB3 ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Christian Thompson, yalnızca Web3 ve kripto para tarafında değil, aynı zamanda geleneksel finans dünyasında da projeler geliştirdiklerini ifade etti. SUI'nin stabilcoin anlaşmaları ve ETF onayı gibi hedeflere yöneldiğini belirten Thompson, bu sayede Web2 ile Web3 teknolojileri arasında entegre çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

SUI Games'in aldığı yatırımlar ve gelişen finansal servisleri sayesinde ciddi bir kullanıcı farkındalığı yakaladığını belirten Thompson, Türkiye'nin bu büyümenin merkezlerinden biri olabileceğini ifade etti. "Burada eğitim vereceğiz, ürün geliştireceğiz ve birlikte büyüyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.