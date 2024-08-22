St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor?
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor?
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. St. Patrick's hangi ülkenin takımı?St. Patrick's hangi ligde oynuyor?
ST. PATRİCK'S HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
St Patrick's Athletic Futbol Kulübü ( İrlandaca : Cumann Peile Lúthchleas Phádraig Naofa ) , İrlanda Premier Ligi'nde oynayan , Dublin , Inchicore merkezli profesyonel bir İrlanda futbol kulübüdür . Mayıs 1929'da kurulan kulüp, başlangıçta Phoenix Park'ta oynadı ancak 1939'da şu anki sahaları Richmond Park'a taşındı .
St Patrick's Athletic, İrlanda Kulüp Futbolu'nda pek çok kupa kazandı ; bunların arasında İrlanda Futbolu'nda beşinci sırada yer alan dokuz Lig Şampiyonluğu , beş FAI Kupası ve dört Lig Kupası yer alıyor .
Kulüp Leinster Senior Ligi'nde dereceyle mezun oldu ve 1951'de İrlanda Ligi'nde yerini aldı ve ilk denemesinde Şampiyonluğu kazandı. Kulübün zafer yılları 1950'ler ve 1990'larda 8 lig şampiyonluğundan 6'sını kazandıkları zamandı. Kulüp ayrıca Premier Lig'den hiç düşmeme rekoruna da sahip . Kulüp kırmızı ve beyaz renklerde oynuyor ve lakapları arasında The Saints , Supersaints ve Pats yer alıyor. Saints ayrıca Shelbourne , Shamrock Rovers ve Bohemians gibi takımlarla çok sayıda Dublin Derbisi maçına çıkıyor .