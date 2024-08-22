İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. St. Patrick's hangi ülkenin takımı?St. Patrick's hangi ligde oynuyor?

ST. PATRİCK'S HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

St Patrick's Athletic Futbol Kulübü ( İrlandaca : Cumann Peile Lúthchleas Phádraig Naofa ) , İrlanda Premier Ligi'nde oynayan , Dublin , Inchicore merkezli profesyonel bir İrlanda futbol kulübüdür . Mayıs 1929'da kurulan kulüp, başlangıçta Phoenix Park'ta oynadı ancak 1939'da şu anki sahaları Richmond Park'a taşındı .

St Patrick's Athletic, İrlanda Kulüp Futbolu'nda pek çok kupa kazandı ; bunların arasında İrlanda Futbolu'nda beşinci sırada yer alan dokuz Lig Şampiyonluğu , beş FAI Kupası ve dört Lig Kupası yer alıyor .

Kulüp Leinster Senior Ligi'nde dereceyle mezun oldu ve 1951'de İrlanda Ligi'nde yerini aldı ve ilk denemesinde Şampiyonluğu kazandı. Kulübün zafer yılları 1950'ler ve 1990'larda 8 lig şampiyonluğundan 6'sını kazandıkları zamandı. Kulüp ayrıca Premier Lig'den hiç düşmeme rekoruna da sahip . Kulüp kırmızı ve beyaz renklerde oynuyor ve lakapları arasında The Saints , Supersaints ve Pats yer alıyor. Saints ayrıca Shelbourne , Shamrock Rovers ve Bohemians gibi takımlarla çok sayıda Dublin Derbisi maçına çıkıyor .