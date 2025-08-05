St Patrick's Beşiktaş maçı hangi kanalda? Perşembe günü oynanacak olan bu kritik mücadele, hem Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş hem de Türk futbolu için büyük önem taşıyor. Peki, St Patrick's Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte maç yayın bilgileri ve tüm detaylar…

ST PATRICK'S BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, İrlanda'nın güçlü ekiplerinden St Patrick's Athletic oldu. Siyah-beyazlı temsilcimiz, bu önemli karşılaşmada deplasmanda sahaya çıkacak. "St Patrick's Beşiktaş maçı hangi kanalda?" sorusunu yönelten taraftarlar için S Sport Plus, resmi yayıncı olarak öne çıkıyor. Yayını internet üzerinden mobil cihazlar, tablet veya bilgisayar aracılığıyla takip etmek mümkün olacak. Aynı zamanda HT Spor'un da karşılaşmayı şifresiz yayınlaması bekleniyor.

ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 7 Ağustos Perşembe günü 21:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş, bu maçtan alacağı skorla Türkiye'deki rövanş mücadelesi öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor. Teknik direktörün kadro tercihi, ilk 11'ler ve maç önü gelişmeleri de taraftarların yakın takibinde fakat muhtemel 11'ler henüz belli olmadı.