SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından merakla beklenen fark ödemeleri hakkında detaylar belli oldu. Emeklilerin maaşlarına yansıtılacak olan bu fark ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bilgilendirme yapıldı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilerin merakla beklediği tarih hakkında bilgi verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde....
EMEKLİLERE EK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?
SSK emeklilerine 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerine 7 Şubat'ta fark ödemeleri gerçekleştirilecek. "Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."