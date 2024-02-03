SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilerin merakla beklediği tarih hakkında bilgi verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde....

EMEKLİLERE EK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

SSK emeklilerine 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerine 7 Şubat'ta fark ödemeleri gerçekleştirilecek. "Ocak 2024 itibarıyla yüzde 49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek."