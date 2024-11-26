SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Sporting Lizbon-Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında önemli bir performans sergiliyor. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda taraftar desteğiyle güçlü bir oyun ortaya koyan Portekiz ekibi, Arsenal karşısında kazanarak gruptan üst tura çıkma şansını artırmak istiyor. Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, Avrupa arenasında da iddialı bir performans sergiliyor. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki takım, Sporting karşısında galibiyet alarak grup liderliğini garantilemeyi hedefliyor. Peki, Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Sporting Lizbon-Arsenal maçı şifresiz nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon-Arsenal maçı 26 Kasım Salı TSİ ile saat 23:00'te başlayacak.

SPORTING LIZBON ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele tabii spor 3 ekranından yayınlanacak.

SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

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