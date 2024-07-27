Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın!

27 Temmuz Spor Smart canlı izle! D Smart 77. kanalda yani Spor Smart kanalında yayınlanan maçları ve programları izlemek izlemek isteyen sporseverler için D-Smart 77. kanal canlı izle! Spor Smart 77. kanal canlı izle bilgileri haberimizde. Maçın heyecanına ekran başından ortak olmak isteyenler için Spor Smart canlı izle! D Smart canlı izle haberimizde yer almaktadır.

SPOR SMART CANLI İZLE

Spor Smart canlı yayın linki ile spor programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Spor Smart canlı izle linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray - Parmamaçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray - Parmamaçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:

Frekans: 12245

Polarizasyon: H - Yatay

Kapsama: Doğu

SR: 27500

FEC: 5/6

Sistem: DVB-S2

Modülasyon: 8PSK

GALATASARAY- PARMA HAZIRLIK MAÇI

D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da saat 21.15'te başlayacak karşılaşma, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak izlenebilecek.