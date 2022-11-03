Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu üzerinden ünlü gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı ile birlikte Sözcü ve Korkusuz gazetelerinde çalışan pek çok yazar ve editörün işine son verildiğini duyurdu. Peki, Sözcü'de kimlerin işine son verildi? Sözcü'de işine son verilen isimler kimler?

Yapılan paylaşımın ardından birçok kişi hangi isimlerin işine son verildiğini ve neden son verildiğini merak ederek Sözcü'de kimlerin işine son verildi? Sorusu başta olmak üzere araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Sözcü'de kimlerin işine son verildi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Sözcü'de kimlerin işine son verildi? Sözcü'de işine son verilen isimler kimler?

SÖZCÜ'DE KİMLERİN İŞİNE SON VERİLDİ?

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz'ın konuya dair paylaşımı ise şu şekilde oldu:

'Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor.' Ifadeleri kullanıldı.