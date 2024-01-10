SON DAKİKA: Okullar tatil mi? (İSTANBUL) İstanbul'da bugün okullar tatil mi, tatil edildi mi?

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yaşanan hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar tatil edilecek mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul okullar tatil mi? İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA! Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ İSTANBUL

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle beraber okulların tatil edilme olasılığı gündeme geldi. Henüz valilik tarafından yapılan bir açıklama olmaması nedeniyle 11 Ocak Perşembe tarihinde okulların tatil olmasına ilişkin bir detay bulunmamakta. Ayrıca hava durumu ile ilişkili olarak Valilikler tarafından okullar tatil edileceği yönünde bir duyuru yapılmamıştır. Buna göre 11 Ocak Perşembe tarihinde okullar tatil değildir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. AKOM tarafından yapılan uyarıda kentin yüksek kesimleri ve kuzey bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.