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Son Dakika! Marmaray'da arıza mı var? Marmaray'daki sorun ne? Marmaray ne zaman gelir?

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Son Dakika! Marmaray'da arıza mı var? Marmaray'daki sorun ne? Marmaray ne zaman gelir?

Son dakika! Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Peki, Son Dakika! Marmaray'da arıza mı var? Marmaray'daki sorun ne? Marmaray ne zaman gelir?

Marmaray çalışıyor mu? Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray neden gelmiyor?Marmaray çalışıyor mu? Marmaray neden çalışmıyor? Marmaray neden gelmiyor?

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerin durması üzerine vatandaşlar Marmaray arıza mı var? sorusunu arattı. Peki,Son Dakika! Marmaray'da arıza mı var? Marmaray'daki sorun ne? Marmaray ne zaman gelir? İşte detaylar haberimizde...

MARMARAY ARIZA MI VAR?

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemedi duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Son Dakika! Marmaray'da arıza mı var? Marmaray'daki sorun ne? Marmaray ne zaman gelir?

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Marmaray Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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