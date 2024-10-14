SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100)

14 Ekim Pazartesi günü borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın ne zaman yükseleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Peki, borsa düştü mü? Borsa neden düşüyor? Detaylar haberimizde!

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana geriledi.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Cuma günü 8.876,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puandanbaşladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,38 puan ve yüzde 1,38 azalışla 8.753,84 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.738,66, en yüksek 8.887,19 puanı gördü.