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SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100)

SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100)
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Borsa düştü mü? 14 Ekim tarihinde borsanın düşüp düşmediği merak ediliyor. Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti. Borsanın neden yatay seyrettiği ve ne zaman yükselişe geçeceği konusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

14 Ekim Pazartesi günü borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın ne zaman yükseleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Peki, borsa düştü mü? Borsa neden düşüyor? Detaylar haberimizde!

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana geriledi.

SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100)

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Cuma günü 8.876,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 9,23 puan ve yüzde 0,10 artışla 8.885,45 puandanbaşladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,38 puan ve yüzde 1,38 azalışla 8.753,84 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.738,66, en yüksek 8.887,19 puanı gördü.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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