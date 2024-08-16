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SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir?

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16 Ağustos tarihinde borsanın düşüp düşmediği merak ediliyor. Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti. Borsanın neden yatay seyrettiği ve ne zaman yükselişe geçeceği konusu yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

16 Ağustos tarihinde borsanın güne nasıl başladığı merak konusu oldu. Borsanın ne zaman yükseleceği konusunda belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri borsanın son durumunu ve olası hareketlerini yakından izliyor. Peki, Borsa düştü mü? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? Detaylar haberimizde...

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazandı ve 9.984,46 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,48 puan artış göstererek 9.984,46 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 32,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir?

16 AĞUSTOS BORSADA SON DURUM

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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