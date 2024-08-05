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SON DAKİKA: Bitcoin ve Ethereum düştü mü? BITCOIN ve ETHEREUM NEDEN DÜŞTÜ?

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Bitcoin ve Ethereum düştü mü? Kripto para piyasalarında lider konumda olan Bitcoin ve Ethereum'da düşüş yaşandı. Bu durum yatırımcıları endişelendirdi. Piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oluyor.

Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimi ve ABD'deki resesyon korkuları, kripto paralarda büyük bir çöküşe neden oldu. 37 yılın en yüksek düşüşünü yaşayan lider kripto para birimi Bitcoin, 54 bin dolara, Ethereum ise 2300 dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarındaki bu sert düşüş, yatırımcıların endişelerini artırırken, Asya piyasalarında da erken saatlerde benzer şekilde belirgin düşüşler yaşandı. Peki, Bitcoin ve Ethereum düştü mü?

BITCOIN VE ETHEREUM NEDEN DÜŞTÜ?

Küresel ekonomik belirsizlikler, özellikle ABD ekonomisine yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri, kripto para piyasalarında büyük dalgalanmalara yol açtı. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında 114 bin kişi artış gösterdi, ancak bu rakam 175 bin kişilik beklentinin altında kaldı. Ayrıca, işsizlik oranı %4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş gösterdi ve 3 yılın zirvesine tırmandı.

Bu ekonomik veriler ve küresel gelişmeler, kripto para piyasalarında büyük bir volatiliteye neden oldu. Yatırımcılar, artan resesyon endişeleri ve ekonomik belirsizlikler karşısında risklerini azaltma eğilimindeyken, kripto para piyasalarında bu durumun etkileri daha da belirginleşti. Asya piyasalarında yaşanan sert düşüşler, küresel piyasalardaki endişelerin bir yansıması olarak görülüyor.

SON DAKİKA: Bitcoin ve Ethereum düştü mü? BITCOIN ve ETHEREUM NEDEN DÜŞTÜ?

KRİPTO PARA PİYASASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Kripto para yatırımcıları ve piyasa analistleri, bu dalgalanmaların neden olduğu belirsizlikleri ve potansiyel riskleri değerlendirmeye devam ederken, ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelerin piyasa üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

BITCOIN DÜŞTÜ MÜ?

Saat 08.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 12,5 düşüş yaşayan Bitcoin, 53 bin 230 dolar seviyesine geriledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 19,3 değer kaybederek 2 bin 346 dolar seviyesine kadar düştü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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