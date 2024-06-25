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Slovenya elendi mi, gruptan çıktı mı? Slovenya kiminle eşleşti EURO 2024?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Peki, İngiltere gruptan çıkmayı garantiledi mi? Slovenya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Peki, Slovenya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

SLOVENYA GRUPTAN ÇIKTI MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

Puan durumu:

Slovenya elendi mi, gruptan çıktı mı? Slovenya kiminle eşleşti EURO 2024?

3. maçlar sonunda gruptan çıkanlar ve elenenler netleşecek.

Üçüncü maçların programı

C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:

İngiltere Slovenya (Köln Stadı)

Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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