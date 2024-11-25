UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, heyecanla beklenen karşılaşmada Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu maç, iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip oluyor. Futbol severler, Slavia Prag Fenerbahçe maçının sat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SLAVIA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maç takvimi şu şekildedir:

28 Kasım: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak: Midtjylland - Fenerbahçe