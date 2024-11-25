Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi

At donduran soğuk

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen maçın tarihi ve saati futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, heyecanla beklenen karşılaşmada Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu maç, iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip oluyor. Futbol severler, Slavia Prag Fenerbahçe maçının sat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SLAVIA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maç takvimi şu şekildedir:

28 Kasım: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak: Midtjylland - Fenerbahçe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gitti
img

Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
img

Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi? Galatasaray'dan Ziyech gitti mi? Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri… Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.