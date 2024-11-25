Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen maçın tarihi ve saati futbol severler tarafından sorgulanıyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, heyecanla beklenen karşılaşmada Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu maç, iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip oluyor. Futbol severler, Slavia Prag Fenerbahçe maçının sat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
SLAVIA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Slavia Prag-Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.
SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maç takvimi şu şekildedir:
28 Kasım: Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık: Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak: Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak: Midtjylland - Fenerbahçe