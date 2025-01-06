Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamamasının ardından, yönetimin listesindeki yabancı teknik adamlar arasında Slaven Bilic, Niko Kovac ve Razvan Lucescu gibi önemli isimler bulunuyor. Özellikle Beşiktaş taraftarları, Slaven Bilic'in dönüş ihtimali üzerinde yoğunlaşmış durumda. Peki, Slaven Bilic Beşiktaş'a gelecek mi?

SLAVEN BILIC BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için yapılan görüşmelerde öncelik, eski teknik adam Sergen Yalçın'a verilmişti. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, yönetimi farklı isimlere yönlendirdi. Bu kapsamda Slaven Bilic, Niko Kovac ve Razvan Lucescu, siyah-beyazlı ekibin gündemindeki önemli adaylar arasında yer alıyor.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, özellikle hücum futbolu ve oyuncularla kurduğu samimi ilişkilerle dikkat çekmişti. Taraftarlar arasında sevilen bir isim olan Bilic, yeniden Beşiktaş'a dönme ihtimaliyle siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırıyor. Ancak Bilic'in, şu anda diğer teklifleri de değerlendirdiği belirtiliyor.

BILIC BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş yönetimi, Bilic dışında Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş olan Niko Kovac ile de temaslarını sürdürüyor. Ayrıca, Romanya'nın deneyimli teknik direktörlerinden Razvan Lucescu'nun da siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlük adaylarından biri olduğu ifade ediliyor. Ancak bu isimlerle ilgili henüz somut bir anlaşma sağlanmadı.