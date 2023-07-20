Şiveydiz tarifi nasıl yapılır? MasterChef Şiveydiz tarifi malzemeleri! Şiveydiz hangi yöreye ait? Şiveydiz nedir?

Masterchef 19 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Şiveydiz yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Şiveydiz yemeği tarifi! Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şiveydiztarifi oldu. Peki en güzel Şiveydiz yemek tarifi nasıldır? Şiveydiz yemeği nasıl yapılır? Şiveydiz için gerekli malzemeler nelerdir? Şiveydiz tarifi! Şiveydiz nedir, ne demek? Masterchef Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydizhangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Şiveydiz hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

ŞİVEYDİZ NEDİR, NE DEMEK? ŞİVEYDİZ YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır, taze sarımsağın kuru sarımsağa nazaran hafif olan tadını ortaya çıkarır. Antep Şiveydizi 15.03.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

ŞİVEYDİZİÇİN MALZEMELER NELERDİR?

500 gr dana veya kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış)

2 adet büyük boy patlıcan

2 adet büyük boy domates

1 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (damak zevkine göre ayarlanabilir)

Yarım limon suyu

ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?

Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün nohutları süzün ve yıkayın.

Patlıcanları alacalı şekilde soyun. Alacalı soyulmuş patlıcanları tuzlu su içinde yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu işlem patlıcanların acısının çıkmasını sağlar.

Patlıcanları sudan çıkarın ve kurulayın. Ardından küp şeklinde doğrayın.

Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Bir tencerede sıvı yağı ve tereyağını ısıtın. Soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar etleri kavurun.

Domates salçası ve biber salçasını ekleyin. Kısık ateşte salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavrulan etlere 3 su bardağı sıcak su veya et suyunu ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekleyerek lezzetlendirin.

Nohutları tencereye ekleyin ve karıştırın.

Kısık ateşte etler ve nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Gerekirse su ekleyebilirsiniz.

Pişen yemeğin üzerine patlıcanları ekleyin. Patlıcanlar da yumuşayana kadar pişirin.

Yemeğin suyunu kontrol ederek kıvamını ayarlayın. Eğer suyu çok koyuysa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz.

Yemeği ocaktan almadan önce yarım limon suyunu ekleyerek hafif ekşimsi bir tat elde edebilirsiniz.

Şiveydiz yemeğini sıcak olarak servis yapın. Yanında pilav veya ekmekle afiyetle tüketebilirsiniz.

Şiveydiz, Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biridir. Afiyet olsun!