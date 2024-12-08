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SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki
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Sivasspor ve Galatasaray arasındaki heyecan dolu maçı canlı izlemek isteyen futbol severler için şifresiz HD izleme linki paylaşıldı. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, belirtilen link üzerinden maçı canlı ve yüksek kalitede izleyebilirler.

Futbolseverler, Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek için detayları araştırıyor. Süper Lig'in önemli maçlarından biri olarak öne çıkan bu mücadelede, her iki takım da galibiyet hedefliyor. Taraftarlar, Sivasspor - Galatasaray maçını HD kalitesinde ve şifresiz olarak izleyebilecekleri yayın bilgilerini merak ediyor. İşte, Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki!

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Sivasspor- Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için beIN SPORTS üzerinden yayın yapılacak. Ancak bu platform, ücretli bir abonelik gerektiriyor.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate (Sembol Oranı): 30000

FEC: 3/4

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki

BEIN SPORTS ŞİFRELİ Mİ?

beIN SPORTS ücretli bir platformdur. Kanalları izleyebilmek için beIN CONNECT üzerinden üyelik satın almanız veya Digitürk abonesi olmanız gerekmektedir.

İLK 11'LER

Sivasspor : Ali Şaşal, Alaadin, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Pritchard, Poungouras, Koita, Rodrigues, Rey Manaj.

Galatasaray : Muslera, Barış Alper, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Sallai, Osimhen.

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