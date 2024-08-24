Sivasspor ve Eyüpspor arasındaki futbol maçının tarihi ve saati merak ediliyor. İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak. Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki

SİVASSPOR- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivas'taki BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, bugün saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

SİVASSPOR- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

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Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4