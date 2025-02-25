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Sivasspor Bodrum FK maçı CANLI izle! ZTK Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sivasspor Bodrum FK maçı CANLI izle! ZTK Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Sivasspor ve Bodrum FK arasında gerçekleşecek olan futbol maçının canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Karşılaşma ne zaman ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda heyecan dorukta! Net Global Sivasspor, grubun son maçında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale yükselme mücadelesi veren iki takımın bu kritik karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Sivasspor Bodrum FK maçı CANLI izleme linki!

SİVASSPOR BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Maç, 25 Şubat 2025 Salı günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

SİVASSPOR-BODRUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, A2 TV kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR BODRUM FK MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A2 TV'nin uydu ve dijital platformlardaki frekans bilgilerini kullanarak veya resmi web sitesi üzerinden canlı yayına erişebilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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