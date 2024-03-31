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SİVAS YEREL SEÇİM SONUÇLARI! Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

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Sivas yerel seçim sonuçları sorgulanıyor Sivas'ta sandıklar kapandı mı ve yerel seçim sonuçları açıklandı mı konusu gündemde. Türkiye'nin 81 ilindeki sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte, seçim sonuçları verilerini girmeye başlayacak. Peki, 2024 Yerel Seçim Sonuçları belli oldu mu? 31 Mart Sivas Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri şu şekildedir:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SİVAS YEREL SEÇİM SONUÇLARI! Sivas'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!

2019 SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

SİVAS 31 MART 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

  • Toplam Seçmen: 229.430
  • Katılım Oranı: %84.79
  • Kullanılan Oy: 194.541
  • Geçerli Oy: 189.036
  • Geçersiz Oy: 5.505

Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları:

  • AK Parti Hilmi Bilgin - Oy Sayısı: 93.284 Oy Oranı: %49.35
  • BBP Doğan Ürgüp - Oy Sayısı: 68.900 Oy Oranı: %36.45

Partilerin Kazandığı İlçe Belediye Sayısı:

  • AK PARTİ: 10
  • MHP: 10

İl Genel Meclis Seçimi Sonuçları:

  • AK PARTİ - Oy Sayısı: 170.064 Oy Oranı: %44.66
  • BBP - Oy Sayısı: 81.412 Oy Oranı: %21.38

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

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