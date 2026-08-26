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SGK Uzmanından 2027 Asgari Ücret ve Sosyal Yardım Tahmini

SGK Uzmanından 2027 Asgari Ücret ve Sosyal Yardım Tahmini
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SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında 2027 yılında asgari ücret ve sosyal yardımlara ilişkin tahminlerde bulundu. Enflasyon, ekonomik büyüme ve işsizlik verilerine dayanarak asgari ücretin ne kadar olabileceğini ve sosyal yardımların nasıl şekilleneceğini değerlendirdi. Karakaş, hükümetin izleyeceği politikaların ve küresel ekonomik koşulların belirleyici olacağını vurguladı.

2027'de asgari ücret ve sosyal yardımlarda nasıl bir tablo oluşacağı merak edilirken SGK Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, asgari ücret için konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
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