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Yargıtay faiz başlangıç tarihine ilişkin kararını verdi

Yargıtay faiz başlangıç tarihine ilişkin kararını verdi
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Yargıtay, SGK'nın tahsis başvurusu sonrası faiz işlemlerinin başlaması için 3 aylık yasal sürenin tamamlanması gerektiğine hükmetti. Karar, kurumun temerrüde düşmesi için bu sürenin dolmasını şart koşuyor.

Kararın en can alıcı noktasının faiz başlangıç tarihi olduğunu belirten Olcay Santırcıoğlu, Yargıtay'ın çizdiği yasal sınırı aktardı.

Yargıtay, SGK'nın tahsis başvuru tarihini takip eden 3 aylık yasal işlem süresi bulunduğunu hatırlattı. Kurumun faiz bakımından temerrüde düşmüş sayılması için bu 3 aylık yasal sürenin tamamen dolması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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