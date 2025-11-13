SGK faiz indirimi ne kadar oldu? SGK aylık gecikme faiz indirimi yüzde kaça düştü? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacaklarına ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan vatandaşlar için büyük önem taşıyan SGK faiz indirimi haberi, borçluların gündeminde öncelikli yer aldı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi ve tecil faiz oranlarında ciddi bir düşüş gerçekleşti. Peki, SGK faiz indirimi ne kadar oldu? SGK aylık gecikme faiz indirimi yüzde kaça düştü? Resmi Gazete'de yer alan kararların detayları haberimizde...

SGK FAİZ İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenleme ile birlikte kamu alacaklarında uygulanacak aylık gecikme faizi %4,5 seviyesinden %3,7'ye düşürüldü. Bu, borçluların ödeyecekleri faiz yükünü ciddi oranda hafifletiyor. Özellikle uzun süredir SGK borcu bulunan mükellefler için bu indirim, borcun toplam maliyetini azaltacak ve ödeme kolaylığı sağlayacak.

Faiz indirimi sadece gecikmiş borçlar için geçerli olmayıp, aynı zamanda taksitlendirme ve tecil işlemlerinde de uygulanacak. Bu düzenleme, mükelleflerin finansal planlamalarını yaparken daha avantajlı bir pozisyonda olmalarını sağlıyor.

SGK AYLIK GECİKME FAİZİ İNDİRİMİ YÜZDE KAÇA DÜŞTÜ?

Hükümetin yayımladığı Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK aylık gecikme faiz indirimi yüzde kaça düştü sorusunun yanıtı netleşti: Artık aylık %3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Bu indirim, özellikle borcunu taksitlendirmek isteyen mükellefler için büyük önem taşıyor. Önceden %4,5 olan oran, borcun uzun vadede artışını hızla etkileyen bir faktördü. Yeni oranla birlikte, borçlular daha düşük faiz ödeyerek borçlarını yapılandırabilir ve ekonomik yüklerini hafifletebilirler.

SGK AYLIK GECİKME FAİZ ORANI NEDİR?

SGK borçlarında aylık gecikme faizi, kamu alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan bir tür ek maliyettir. Bu oran, her ay için borcun üzerine eklenir ve toplam borç miktarını artırır. Yeni düzenleme ile birlikte SGK aylık gecikme faiz oranı %3,7 olarak güncellendi.

Bu değişiklik, borcunu henüz ödememiş mükellefler için maliyetin düşmesini ve ödeme yükünün hafiflemesini sağlıyor. Ayrıca, borcunu taksitlendirenler için uygulanacak yıllık tecil faiz oranı da önceki %48'den %39'a indirildi. Bu sayede, taksitlendirme sisteminden yararlanan mükellefler önemli bir finansal avantaj elde edecek.

SGK GECİKME FAİZİ NE KADAR OLDU?

Yeni düzenleme ile birlikte SGK gecikme faizi artık %3,7 aylık ve %39 yıllık tecil faizi ile uygulanacak. Önceden %4,5 olan aylık gecikme faizi ve %48 olan yıllık tecil faizi, borç yükünü artıran unsurlar olarak dikkat çekiyordu.

Bu düşüş, sadece borçluların yükünü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda yeniden yapılandırma benzeri ek düzenlemelere ihtiyaç duymadan ödeme kolaylığı sağlıyor. Borçlular, taksitlendirme yoluyla hem ödemelerini planlayabilir hem de faiz avantajından yararlanabilirler.