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Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia!

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yapılan yüzde 5'lik ek zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması tartışma konusu olurken, Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi. Peki, Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia!

Seyyanen zam gelecek mi? Sorusu bir süredir merak ediliyor ve araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyurmuştu. Peki, Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia!

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği iddia edildi. Emeklilerin tamamına seyyanen bir zam gelebileceği ve bu rakamın 4 bin ila 8 bin lira arasında olacağı öne sürülüyor. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı yeni tartışmaları da beraberinde getirirken Ankara kulislerine düşen iddia büyük ses getirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

"Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurmuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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