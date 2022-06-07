Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin 2. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Seversin dizisi Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Seversin dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Herkesin severek izlediği Seversin dizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi ne bekliyor. Seversin yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin 2. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin yeni bölüm fragmanı izle! Seversin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

SEVERSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Seversin her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. İlayda Alişan ve Burak Yörük başrollerini paylaştığı Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İLAYDA ALİŞAN : ASYA

BURAK YÖRÜK: TOLGA

NERGİS KUMBASAR: SUZAN

ZEYNEP KANKONDE: ŞERİFE

SEVERSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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