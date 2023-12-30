42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni hakkında Servet Çetin Sivasspor'dan ayrıldı mı? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Servet Çetin Sivasspor'dan ayrıldı mı? Servet Çetin Sivasspor'dan neden ayrıldı, sebebi ne?

SERVET ÇETİN SİVASSPOR'DAN AYRILDI MI?

Sivasspor'a sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak getirilen Servet Çetin, bugün kulüp tesislerinde yönetimle yaptığı toplantı sonrasında ayrılma kararı aldı. Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti. Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.