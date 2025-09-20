Sertaç Komsuoğlu kimdir? Acar Sertaç Komsuoğlu kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçim heyecanı sürerken, mevcut başkan ve yeniden aday olan Ali Koç'un yeni yönetim listesinde yer alan isimler de kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Ali Koç'un yönetim kadrosunda yer almasıyla birlikte, "Sertaç Komsuoğlu kimdir?", "Kaç yaşında, ne iş yapıyor?", gibi sorular sporseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERTAÇ KOSMUOĞLU KİMDİR?

Acar Sertaç Komsuoğlu, medya, enerji ve organizasyon sektörlerinde önemli çalışmalara imza atmış bir iş insanıdır. Ali Koç'un yeni Fenerbahçe yönetim listesinde yer almasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çeken Komsuoğlu, aynı zamanda Fenerbahçe camiasının da yakından tanıdığı bir isimdir.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Komsuoğlu, kariyerine aile şirketi olan Enerji Petrol Gaz Gazetesi'nde gazetecilik yaparak başlamıştır. Muhabirlikten köşe yazarlığına, Yazı İşleri Müdürlüğü'nden Genel Yayın Yönetmenliğine kadar birçok görev üstlenmiştir.

Kariyerinin ilerleyen yıllarında medya ve yayıncılık alanında lider konumlara gelmiş, özellikle enerji sektörüne yönelik yayınlarıyla dikkat çekmiştir. İstanbul'a taşındıktan sonra Gas & Power, Green Power ve Petroturk gibi sektörel yayınları hayata geçirmiştir.

Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük enerji organizasyonlarından biri olan "Türkiye Enerji Zirvesi"nin ve Petroleum Istanbul, ISTRADE gibi önemli fuarların arkasındaki isim olan Enerji Fuarcılık A.Ş.'nin kurucusudur. Ayrıca reklamcılık alanında da RM İstanbul A.Ş. ile sektöre katkıda bulunmuştur.

Fenerbahçe ile olan ilişkisi ise sadece yönetimle sınırlı değildir. 2012 yılından bu yana Sarı Lacivert Derneği Başkanlığı'nı yürütmektedir. Aynı zamanda Fenerbahçe 1907 Derneği üyesi ve Fenerbahçe USA Derneği Onur Kurulu Üyesi olarak da kulübe katkı sunmaktadır.

SERTAÇ KOSMUOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Sertaç Komsuoğlu, 16 Mart 1968 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

SERTAÇ KOSMUOĞLU NERELİ?

Sertaç Komsuoğlu, Ankara doğumludur. Aslen Ankaralıdır ve eğitim hayatını da burada tamamlamıştır.

SERTAÇ KOSMUOĞLU KARİYERİ?

Sertaç Komsuoğlu'nun kariyeri, gazetecilikten enerji yayıncılığına, fuarcılıktan reklamcılığa kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.