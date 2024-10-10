Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ın Türkiye'yi terk edip etmeyeceği merak ediliyor. Akın'ın yaşadığı saldırı büyük yankı uyandırmıştı. Almanya'da yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Serhat Akın, kariyerinin geri kalanında da yaşamını Almanya'da sürdürecek. Peki, Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? Detaylar haberimizde...

SERHAT AKIN TÜRKİYE'Yİ NEDEN TERK EDİYOR?

Serhat Akın, iyileşmesinin ardından kalıcı olarak doğup büyüdüğü Almanya'ya geri dönmeye karar verdi. Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor ve çocukları da burada eğitimlerine devam ediyor. Yaşadığı silahlı saldırı sonrasında Serhat'ın babası, oğluna Almanya'ya dönerek hayatını orada sürdürmesi yönünde tavsiyede bulundu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, ailesinin bu talebine olumlu yanıt vererek, Almanya'da yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi ve kariyerinin geri kalanında da yaşamını burada sürdürecek.

NE OLMUŞTU?

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.