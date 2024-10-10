Üye Girişi
Haberler

Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor?

Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Serhat Akın, Türkiye'yi terk etme kararı aldı. Uğradığı saldırı sonucu 2 operasyon geçiren Serhat kın Türkiye'den ayrılacağını duyurdu. Peki, Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? İşte detaylar!

Eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'ın Türkiye'yi terk edip etmeyeceği merak ediliyor. Akın'ın yaşadığı saldırı büyük yankı uyandırmıştı. Almanya'da yeni bir başlangıç yapmaya karar veren Serhat Akın, kariyerinin geri kalanında da yaşamını Almanya'da sürdürecek. Peki, Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? Detaylar haberimizde...

SERHAT AKIN TÜRKİYE'Yİ NEDEN TERK EDİYOR?

Serhat Akın, iyileşmesinin ardından kalıcı olarak doğup büyüdüğü Almanya'ya geri dönmeye karar verdi. Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor ve çocukları da burada eğitimlerine devam ediyor. Yaşadığı silahlı saldırı sonrasında Serhat'ın babası, oğluna Almanya'ya dönerek hayatını orada sürdürmesi yönünde tavsiyede bulundu. Eski Fenerbahçeli futbolcu, ailesinin bu talebine olumlu yanıt vererek, Almanya'da yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi ve kariyerinin geri kalanında da yaşamını burada sürdürecek.

Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor?

NE OLMUŞTU?

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Serhat Akın Operasyon 3-sayfa Magazin Türkiye Futbol Spor

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın sahibi "İyi köfte" tarifi vermiş
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.