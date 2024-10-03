Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu?

Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu, sağlık durumu nasıl? Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'a, 2'si sol, 1'i sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Saldırının ardından Akın, hastanede tedavi altına alındı. İşte Serhat Akın hakkında merak edilenler haberimizde…

SERHAT AKIN KİMDİR?

5 Haziran 1981 tarihinde Almanya'nın Bretten kentinde doğan Türk futbolcu Serhat Akın, futbola 10 yaşında Karlsruher SC altyapısında başladı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye futboluna adım attı ve kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. "Kadıköy Boğası" lakabıyla anılan Serhat Akın, Fenerbahçe formasıyla 125 Süper Lig maçında 41 gol atarken, toplamda 154 maçta 49 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de geçirdiği 5 sezon boyunca 3 şampiyonluk yaşayan Akın, 2005 yılında Belçika'nın köklü kulüplerinden RSC Anderlecht'e transfer oldu. İlk sezonunda Belçika Ligi'ni şampiyon tamamlayan Akın, Avrupa'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. 2006-2007 sezonunda Bundesliga 2 ekiplerinden 1. FC Köln'e kiralanan futbolcu, Christoph Daum yönetiminde forma giydi.

2008-2009 sezonunda Türkiye'ye dönen Serhat Akın, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı. Ancak, alacaklarını tahsil edememesi ve yeterli ilgiyi görememesi üzerine sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Ardından, Konyaspor ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve sezonun ikinci yarısında burada forma giydi.

Serhat Akın, 2011-2012 sezonunda Turgutluspor'a, ardından 2012-2013 sezonunda Denizlispor'a transfer oldu. Futbol kariyerinin son yıllarında Almanya 4. Lig takımlarından Berliner AK 07'de forma giyen Akın, 2014 yılında aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Milli takım kariyerinde ise Serhat Akın, Türkiye U-17, U-18 ve U-21 kategorilerinde oynadıktan sonra A Milli Takım formasıyla 21 kez sahaya çıktı ve 4 gol attı.

Futbol kariyerinin ardından 21 Ocak 2017 tarihinde televizyon yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de yarışmacı olarak boy gösteren Serhat Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

SERHAT AKIN NEDEN, NASIL VURULDU?

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski golcülerinden, futbol yorumcusu Serhat Akın, 26 Eylül'de saat 23.30 sıralarında sosyal medya platformunda yayınlanan spor programının ardından Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın'a, 2'si sol, 1'i sağ ayak olmak üzere 3 mermi isabet etti. Saldırının ardından Akın, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıya yönelik gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklananların saldırıyı gerçekleştiren ve motosikletin de plakasını çalan bir suç kaydı bulunan O.D. (19), motosikleti kullanan O.M. (23), şüphelilerle birlikte hareket eden İ.T. (23), E.Ü. (26) ve M.A. (23) olduğu öğrenildi.