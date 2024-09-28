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Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu?

Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu?
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Serhat Akın'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Yerlikaya, olaya karışan şüphelilerinin tamamının yakalandığını duyurdu. Peki, Serhat Akın'a saldıranlar kimler?

Serhat Akın'a kim saldırdı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Serhat Akın'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Yerlikaya, olaya karışan şüphelilerinin tamamının yakalandığını duyurdu. Peki, Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İşte detaylar...

SERHAT AKIN'A SALDIRANLAR KİMLER?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya karışan 5 şüphelinin de yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği bilgisi de verdi.

Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O.D. ( Silah kullanan),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E.Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A. (Şüphelilerle hareket eden),

İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.

Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun.

Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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