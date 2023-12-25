ŞEHİR VE DÜŞÜNCE AKADEMİSİ BAŞLIYOR!

Seminerler

Şehir Düşünce Akademisi olarak, şehirlerimizin afetlere karşı daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz seminerlerle bilgi paylaşımını teşvik ediyoruz. Mühendisler, afet uzmanları ve diğer konuyla ilgilenen profesyoneller, katılımcılara afet durumlarında nasıl daha güvenli bir şekilde davranabileceklerini öğretiyor ve pratik becerilerin kazanılmasını sağlıyor.

Aynı zamanda katılımcılar, kendi evlerini veya işyerlerini afete dayanıklı hale getirme konusunda bilgi sahibi olurken, yapısal güçlendirmeler ve diğer önlemleri öğrenme fırsatı buluyorlar.

Eğitim Atölyeleri

Şehir Düşünce Akademisi, "Afetler Ve Kentsel Dönüşüm Farkındalık Buluşmaları"kapsamında 9 hafta sürecek atölye ve workshop etkinlikleri düzenliyor. Bu atölyeler:

Şehir ve Sivil Toplum, Şehir, Yönetim ve Ekoloji, Akıllı Şehir ve İnovasyon, Şehir ve Planlama, Şehir, Teknoloji ve Tasarım, Şehir, Hukuk ve Sosyoloji, Şehir ve Sağlık, Şehir, Kültür ve Sanat, Şehir ve Mimari

Şehrin teknik ve bilimsel birikimine katkı sunacak akademide, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yazar Prof. Dr. Alev Erkilet, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve alanında uzman çok sayıda isim yer alacak. Program sonunda katılımcılara İTÜ onaylı katılım sertifikası verilecek.

Forum Tiyatroları

Farkındalık kazandırma amacıyla sahnelediğimiz forum tiyatroları, katılımcıları gerçek hayattaki afet senaryoları ile karşı karşıya bırakır. Bu etkileşimli tiyatro oyunları, insanların afet durumlarında nasıl tepki verebileceklerini ve toplumsal dayanışma konularında bilinçlenmelerini sağlar.

Şehir Düşünce Akademisi olarak, şehirlerimizin daha güvenli ve dayanıklı hale gelmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Afetlere karşı bilgi ve hazırlık, toplumların daha dirençli olmalarını sağlar. Bu nedenle, seminerlerimiz, atölyelerimiz ve forum tiyatrolarımız aracılığıyla toplumumuzun bu konulardaki farkındalığını artırmayı hedefliyoruz.

Şehir ve Düşünce Akademisi Eğitim

Programında İlk Üç Hafta Geride Kaldı

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Şehir ve Düşünce Akademisi" eğitim programı, afetlere karşı toplum bilincini artırmaya yönelik ilgi çekici bir başlangıç yaptı. Program, çeşitli konularda uzman isimleri ağırlayarak katılımcılara geniş bir perspektif sunuyor.

İlk Hafta: Şehir ve Sivil Toplum

Programın ilk haftasında, MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan, Şehirli Derneği'nden Dr. Murat Acar ve Dr. İsrafil Kuralay'ın eğitimleri, katılımcılara şehir ve sivil toplum bilinci üzerine derinlemesine bir bakış sağladı.

İkinci Hafta: Şehir, Yönetim ve Ekoloji

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Şener Üşümezsoy'un katılımıyla gerçekleşen ikinci hafta, şehrin ekolojik ve doğal krizlerle başa çıkma stratejilerini ele aldı.

Üçüncü Hafta: Akıllı Şehir ve İnovasyon

Doç. Dr. Fatih Eren, Dr. Öğr. Üyesi İmdat As ve Ersin Çelik'in sunumlarıyla geçen hafta, akıllı şehirlerin ve inovasyonun şehir yönetimine etkilerini detaylı bir şekilde işledi.

Dördüncü Hafta: Şehir ve Planlama Haftasına Hazırız

Programın dördüncü haftası, şehir planlama alanında uzman isimleri bir araya getirecek. Prof. Dr. Seda Kundak, Doç. Dr. M. Ziya Paköz ve Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu'nun katılımıyla, şehir planlamasının geleceğine dair önemli perspektifler sunulacak.

Şehir ve Düşünce Akademisi, katılımcılara geniş bir bilgi yelpazesi sunarakafetlere karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Program, her hafta farklı konu ve uzmanlarla devam edecek, katılımcılara eğitim sonunda İTÜ onaylı sertifika ve Esenler belediyesi tarafından özel bir kitap seçkisi sunacak