Haberler

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan futbolcuya silah çektiler

Güncelleme:
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan ve şimdilerde Sarıyer'de forma giyen Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, Sarıyer'deki bir AVM'de alışveriş sonrası yürüyen merdivenlerde Abdullah A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Silahına el konulan Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı ve 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapıldı.

  • Senegalli futbolcu Papy Djilobodji'ye Abdullah A. bir AVM'de silah çekti ve şemsiye fırlattı.
  • Abdullah A. polis tarafından gözaltına alındı ve silahına el konuldu.
  • Abdullah A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), bir AVM'de arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenin başında arkadaşıyla konuşan futbolcu Djilobodji ile aşağı inmek isteyen Abdullah A. (36) arasında tartışma çıktı. Olayda Abdullah A.'nın futbolcuya silah çekmesi üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Abdullah A., bu kez de futbolcuya şemsiye fırlattıktan sonra üstüne yürüyüp itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştı. Futbolcuya silah çeken Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM'den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.'yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Biz kulaklığı çıkarmadan giremiyoruz. Bunlar İstinye Park'a silahla nasıl giriyor?

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Teröristleri ayakkabı numaralarına kadar bilenler, sokakta kimin elinde, kimin belinde silah var bilmiyorlar, hayret, ülkemiz ne hale geldi...

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

iyi yapmış .... lara yolun ortasında konuşuyorlar, adam da hafiften müsaede isteyince artıstlik yapıyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 319.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
