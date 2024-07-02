Sarı kart sınırında olan futbolcular kim? Avusturya-Türkiye maçında sarı kart sınırında kimler var?

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Peki, Sarı kart sınırında olan futbolcular kim? Avusturya-Türkiye maçında sarı kart sınırında kimler var?

SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR KİM?

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDA SARI KART SINIRINDA KİMLER VAR?