Sandık görevlisi olma şartları nelerdir? Sandık görevlisi başvuruları nasıl yapılır? Sandık başkanı ne yapar?

2023 Seçimleri için geri sayım başladı. İttifakların yarışacağı seçimde partilerin Cumhurbaşkanı adaylarımda belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde görev almak isteyen vatandaşların sayısı arttı. Genel seçimler için sandık başında olmak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi olma şartlarını araştırıyor. Peki, Sandık kurulu kaç kişiden oluşur? Sandık başkanı ne yapar? Sandık görevlisi başvuruları nasıl yapılır? Kimler sandık görevlisi olamaz? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

14 Mayıs seçimlerin 'de sandık görevlisi olmak isteyen adayların sayısı arttı. Genel seçimler için sandık başında olmak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi olma şartlarını araştırıyor. Seçimlere kısa bir süre kala başvuruların il seçim buyurulu başkanları tarafından açılması bekleniliyor. Peki, Sandık kurulu kaç kişiden oluşur? Sandık başkanı ne yapar? Sandık görevlisi başvuruları nasıl yapılır? Kimler sandık görevlisi olamaz? Sandık görevlisi olma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Sandık kurulu, bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur ve asıl üyeleri ile toplanır.

SANDIK BAŞKANI NE YAPAR?

ndık kurulu başkanı, oyunu kullanmış, mührünü teslim etmiş ve sandık seçmen listesini imzalamış seçmenlerin, seçmen bilgi kâğıdının arka yüzünü imzalayıp mühürledikten sonra kimliği ile birlikte kendisine iade eder. Sandık kurulu başkanları, bu işlemlerin düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığını denetler.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sandık görevlileri YSK tarafından kamu görevlisi olan adaylar arasından seçilir.

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları içinil seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar adaylarda aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir.