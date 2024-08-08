Samsunspor- Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Samsunspor- Beşiktaş maçı saat kaçta?
Samsunspor ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Süper Lig maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyorlar.
Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Samsunspor- Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olacak. Peki, Samsunspor- Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Samsunspor- Beşiktaş maçı saat kaçta?
SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.
SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 21:45'de başlayacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI
9 Ağustos
21:00 - Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos
19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor
21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor
21:45 - Antalyaspor - Göztepe
11 Ağustos
19:15 - Sivasspor - Trabzonspor
21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor
21:45 - Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos
21:00 - Rizespor - Başakşehir
21:00 Bodrum FK - Gaziantep