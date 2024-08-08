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Samsunspor- Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Samsunspor- Beşiktaş maçı saat kaçta?

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Samsunspor ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Süper Lig maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyorlar.

Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. Samsunspor- Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olacak. Peki, Samsunspor- Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Samsunspor- Beşiktaş maçı saat kaçta?

SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak.

Samsunspor- Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Samsunspor- Beşiktaş maçı saat kaçta?

Samsunspor- Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Samsunspor- Beşiktaş maçı saat kaçta?

SAMSUNSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 21:45'de başlayacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

9 Ağustos

21:00 - Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos

19:15 - Kasımpaşa - Konyaspor

21:45 - Fenerbahçe - Adana Demirspor

21:45 - Antalyaspor - Göztepe

11 Ağustos

19:15 - Sivasspor - Trabzonspor

21:45 - Alanyaspor - Eyüpspor

21:45 - Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos

21:00 - Rizespor - Başakşehir

21:00 Bodrum FK - Gaziantep

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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