Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? 2025 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi lig etabı için heyecan dorukta. Futbolseverler, dev turnuvanın kura çekimini sabırsızlıkla bekliyor. Doğrudan gruplara katılma hakkı kazanan 29 takım arasında temsilcimiz Galatasaray da yer alıyor. Gözler şimdi UEFA tarafından açıklanacak kura çekimi tarihine çevrilmiş durumda. Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek eşleşmelerin ne zaman belli olacağı merak konusu. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kalbinin atacağı gün yaklaşıyor! 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Devler sahnesine çıkacak takımların rakipleri bu tarihi günde belli olacak. Türkiye'yi turnuvada temsil edecek Galatasaray'ın da hangi gruba düşeceği, milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü, TSİ 19:00'da, UEFA'nın merkezi olan İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kura çekiminin, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanması planlanıyor. Aynı zamanda, Türkiye'deki futbolseverler kura heyecanını TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer alacağı kura çekimi, milyonlarca futbolseverin gözünü ekranlara çevirecek.

7 TAKIM DAHA EKLENECEK

Benfica-Fenerbahçe

Kopenhag-Basel

Bodo/Glimt-Sturm Graz

Celtic-K.Almaty

Ferencvaros-Karabağ

Kızılyıldız-Pafos

Rangers-Club Brugge

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG ETABI MAÇ TARİHLERİ