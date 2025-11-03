Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı, bu hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp turnuvasında kritik maçlar sahne alacak. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri yine dolu dolu bir program bekliyor. Peki, bu haftaki Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 6 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Galatasaray, deplasmandan puan veya puanlarla dönerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÖRDÜNCÜ HAFTA HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları, futbolseverlere birbirinden zorlu mücadeleler sunacak. İlk gün karşılaşmaları yarın, ikinci gün maçları ise 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

4. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)
Yarın:

• 20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

• 20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

• 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

• 23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)

• 23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)

• 23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

• 23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

• 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

• 23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

5 Kasım Çarşamba:

• 20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

• 20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

• 23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray (Türkiye)

• 23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

• 23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

• 23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

• 23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

• 23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

• 23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

MAÇLARIN YAYINLANACAĞI KANALLAR

Futbol tutkunları, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta karşılaşmalarını TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabii ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Heyecan dolu maçlar, iki gün boyunca milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 369.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

