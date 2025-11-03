Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri yine dolu dolu bir program bekliyor. Peki, bu haftaki Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 6 puanla 14. sırada yer alan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Galatasaray, deplasmandan puan veya puanlarla dönerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÖRDÜNCÜ HAFTA HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçları, futbolseverlere birbirinden zorlu mücadeleler sunacak. İlk gün karşılaşmaları yarın, ikinci gün maçları ise 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

4. HAFTA MAÇ PROGRAMI (TSİ)

Yarın:

• 20.45 Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

• 20.45 Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere)

• 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

• 23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa)

• 23.00 Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz)

• 23.00 Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

• 23.00 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

• 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

• 23.00 Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

5 Kasım Çarşamba:

• 20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

• 20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Villarreal (İspanya)

• 23.00 Ajax (Hollanda) - Galatasaray (Türkiye)

• 23.00 Benfica (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya)

• 23.00 Club Brugge (Belçika) - Barcelona (İspanya)

• 23.00 Inter (İtalya) - Kairat (Kazakistan)

• 23.00 Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

• 23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Atalanta (İtalya)

• 23.00 Newcastle United (İngiltere) - Athletic Bilbao (İspanya)

MAÇLARIN YAYINLANACAĞI KANALLAR

Futbol tutkunları, UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta karşılaşmalarını TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabii ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Heyecan dolu maçlar, iki gün boyunca milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek.