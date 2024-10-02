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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor merak ediliyor. Bu futbol şölenini TV başından canlı seyretmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanal veriyor? ŞL maçları hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı kanallar...

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor merak ediliyor. Bu futbol şölenini TV başından canlı seyretmek isteyenler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanal veriyor? ŞL maçları hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı kanallar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları 2 farklı kanalda ve 1 platformda yayınlanmaktadır. 2024-2025 sezonu Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'dedir. TRT ise Şampiyonlar Ligi maçlarının bazılarını TRT 1'de, bazılarını TRT Spor'da bazılarını ise Tabii Spor'da canlı yayınlamaktadır.

Ayrıca TRT Tabii Spor'da 6 farklı kanal bulunmaktadır. Bunlar Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabi Spor 3... şeklinde devam etmektedir. Şampiyonlar Ligi maçları çoğunlukla Tabii'nin bu kanallarında yayınlanmaktadır.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi maçlarını Tabii Spor kanalları ve TRT'nin uyduda yayın yapan TRT 1 ile TRT Spor kanalı vermektedir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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