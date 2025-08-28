Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekim saat kaçta, hangi kanalda?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. 27 Ağustos'ta oynanacak play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte, Devler Ligi yeni sezon lig formatında başlayacak. Futbol tutkunları ise kura çekim tarihine odaklanmış durumda. Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi kuraları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları, 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Devler Ligi'nin bu kritik anı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Play-off turlarının tamamlanmasının ardından takımlar, grup aşamasında karşılaşacakları rakiplerini bu kura çekimiyle öğrenecek.

Kura çekimi, UEFA'nın resmi kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve milyonlarca futbol tutkunu bu önemli anı ekran başında takip edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları, 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele edecek devler, bu önemli kura töreninde karşılaşacakları rakiplerini öğrenmiş olacak.

Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak olan kura çekimi, futbolseverler ve spor dünyası tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Monako'da bulunan prestijli Grimaldi Forum, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimine ev sahipliği yapacak. Futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olan bu özel etkinlik, Türkiye'den TRT 1 ekranları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Kura çekimi sırasında, Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri hangi gruplarda mücadele edeceğini öğrenecek ve sezonun kaderini belirleyecek kritik eşleşmeler netleşecek.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİG AŞAMASI SONRASINDA FİNALE KADAR OYNANACAK TURLARIN TARİHLERİ