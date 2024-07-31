Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı ne?

UEFA'nın yeni formatı merak ediliyor. UEFA, kura çekiminde kullanılacak yeni sistemi duyurdu. Kura çekiminde önce toplar elle çekilecek ve ardından otomatik yazılım rakipleri rastgele belirleyecek. Bu yeni sistemin uygulanacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise 29 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatı ne?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları 20-21/27-28 Ağustos'ta, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise play-off turu maçları 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SİSTEMİ NASIL OLACAK?

2024/25 sezonu itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir format değişikliği yapılacak. Yeni sistemde:

Kura Çekimleri: Kura çekimleri bilgisayar yazılımı kullanılarak gerçekleştirilecek. UEFA, her bir takımı temsil eden topların elle çekileceği ve ardından otomatik yazılımın dört potadaki sekiz rakibi rastgele belirleyeceği açıkladı. Yazılım ayrıca takımların hangi maçlarını sahasında, hangilerini deplasmanda oynayacağını da belirleyecek. Eşleşmeler, salondaki ekrandan gösterilecek.

Takım Sayısı ve Format: Daha önce 32 olan takım sayısı 36'ya çıkarılacak. Grup formatı yerine lig formatı uygulanacak. Her takım 4 iç saha ve 4 deplasman maçı olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.

Sonuçlar: Bu maçların ardından ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan Son 16 Turuna yükselecek. 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar ise Son 16 Turuna yükselmek için play-off oynayacak. Play-off'un ardından Son 16'ya kalan takımlar belirlenecek.