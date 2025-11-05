Şampiyonlar Ligi ikili averaj mı genel averaj mı geçerli?

Uefa Şampiyonlar Ligi grup veya lig formatında takımlar puan eşitliği yaşadığında hangi ölçütün belirleyici olduğu futbolseverlerin gündeminde. Aynı puanı toplayan ekipler arasında ikili averaj mı yoksa genel averaj mı geçerli, işte yanıtı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL?

UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-2025 sezonuyla birlikte tarihinin en köklü değişikliklerinden birine gidiyor. Geleneksel grup aşaması sistemi tamamen kaldırılırken, yerini 36 takımlı yeni "lig formatı" alıyor.

TAKIMLAR VE KATILIM ŞARTLARI

Yeni sistemde turnuvada toplam 36 takım yer alacak. Bu takımlardan 29'u, ülkelerindeki lig performanslarına göre doğrudan katılım hakkı elde edecek. Kalan 7 takım ise sezon öncesinde yapılacak play-off mücadelelerinin ardından belirlenecek.

TORBALAR VE EŞLEŞMELER

Turnuvadaki takımlar, UEFA katsayı puanlarına göre 4 farklı torbaya ayrılacak. Her takım, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan ikişer rakiple eşleşecek.

Böylece her ekip, toplam 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda oynanacak.

PUAN DURUMU VE ELEME AŞAMASI

Sekiz haftalık maç maratonunun sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9 ila 24. sıralar arasındaki takımlar ise iki ayaklı play-off turunda karşılaşacak. Burada 9-16. sıradaki takımlar, 17-24. sıradaki takımlarla eşleşecek. Bu turdan galip çıkanlar son 16'ya adını yazdıracak.

ELENEN TAKIMLAR VE KUPA YOLCULUĞUNUN SONU

Yeni sistemde, 25. ile 36. sıralar arasında kalan takımlar için Avrupa defteri tamamen kapanacak. Bu ekipler, önceki yıllarda olduğu gibi alt turnuvalara (örneğin Avrupa Ligi veya Konferans Ligi) geçemeyecek.

SON 16 VE SONRASI

Son 16 turundan itibaren turnuva, alışılmış şekilde iki ayaklı eleme sistemiyle devam edecek. Çeyrek final, yarı final ve final etapları aynı formatta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI GEÇERLİ?

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında sıralamalar belirlenirken genel averaj esas alınır. Takımların aynı puanı toplaması durumunda, öncelikle toplam gol farkı dikkate alınır; yani atılan ve yenilen goller arasındaki fark sıralamayı belirler.

Geçmişten Bir Örnek

Örneğin geçtiğimiz sezon Real Madrid ve Borussia Dortmund grup aşamasını aynı puanda tamamlamıştı. Real Madrid, dördüncü haftada Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etmesine rağmen, genel averajda Dortmund'un gerisinde kaldı. Bunun nedeni, Borussia Dortmund'un grubu +10, Real Madrid'in ise +8 averajla bitirmesiydi. Bu da ikili averaj değil, genel averajın belirleyici olduğunu açıkça gösteriyor.

İşte o sıralama: