Spor Toto Süper Lig'de transferler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gitti? Samet Akaydın hangi takıma gitti? Samet Akaydın hangi takımda? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Futbolseverlerin gündeminde yer alan isimlerden biri olan Samet Akaydın hakkında merak edilenler var. Transfer iddiaları ardından Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gitti? Samet Akaydın hangi takıma gitti? Samet Akaydın hangi takımda? soruları aratıldı.

SAMET AKAYDIN FENERBAHÇE'YE Mİ GİTTİ?

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki stoperin bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde 4 milyon euro ödeyecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için kulübüne 4 milyon euroyu taksitler halinde ödeyecek.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 17 maçta süre alan Samet Akaydin, 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki stoper resmi imzayı atmasının ardından Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.