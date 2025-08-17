Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu! Canlı izle!

Sakaryaspor – Iğdır FK maçı ne zaman oynanacak sorusu kadar, mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağı da taraftarların ilgi odağı oldu. TRT Spor ve beIN Sports ekranları üzerinden yayınlanacak maç için futbolseverler geri sayıma geçti. Peki, Sakaryaspor – Iğdır FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor ile Iğdır FK, 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19:15'te karşı karşıya gelecek.Mücadele, Sakaryaspor'un ev sahipliğinde Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK İLK 11'LER

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Koiljar, Burak Altıparkmak, Emre Demir, Kakuta, Burak Çoban, Zwolinski.

Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan, Rotariu, Eysseric, Fofana, Bruno.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.Bunun yanı sıra mücadele, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarına sahip beIN Sports Max 2 üzerinden de izlenebilecek.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

Ayrıca dijital platform beIN Connect (TOD) aboneleri de maçı canlı takip edebilecek.