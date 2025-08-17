Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu! Canlı izle!

Sakaryaspor - Iğdır FK maçı ne zaman, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu! Canlı izle!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Sakaryaspor – Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusu futbolseverlerin gündeminde. Lige iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Sakaryaspor ile sürpriz sonuçlara imza atmak isteyen Iğdır FK, kozlarını paylaşacak.

Sakaryaspor – Iğdır FK maçı ne zaman oynanacak sorusu kadar, mücadelenin hangi kanalda canlı yayınlanacağı da taraftarların ilgi odağı oldu. TRT Spor ve beIN Sports ekranları üzerinden yayınlanacak maç için futbolseverler geri sayıma geçti. Peki, Sakaryaspor – Iğdır FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor ile Iğdır FK, 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19:15'te karşı karşıya gelecek.Mücadele, Sakaryaspor'un ev sahipliğinde Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK İLK 11'LER

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Koiljar, Burak Altıparkmak, Emre Demir, Kakuta, Burak Çoban, Zwolinski.

Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan, Rotariu, Eysseric, Fofana, Bruno.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.Bunun yanı sıra mücadele, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarına sahip beIN Sports Max 2 üzerinden de izlenebilecek.

SAKARYASPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE

Ayrıca dijital platform beIN Connect (TOD) aboneleri de maçı canlı takip edebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi

ABD'den Alaska sonrası kritik açıklama: Rusya toprak tavizleri verdi
Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi

O kentte yangın 2. gününde! Havadan çekilen görüntüler iç açıcı değil
Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

Feci kaza! Otoyolun ortasında can pazarı
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap

Fenerbahçe'nin yeni teklifine Benfica'dan dakikalar içinde cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.