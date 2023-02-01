Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un Premier Lig devi Manchester United'e gitmesinin ardından eski golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında kalmak isteyen Beşiktaş'ta büyük bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Futbolseverler ise arama motorlarında Saiss Beşiktaş'tan gidiyor mu? Saiss hangi takıma gidecek? sorularını arattı.

Saiss Beşiktaş'tan gidiyor mu? sorusu aratılıyor. Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Wolwerhampton'dan kadrosuna kattığı Roman Saiss, siyah-beyazlılardan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Merak edilenler arasında ise Saiss Beşiktaş'tan gidiyor mu? Saiss hangi takıma gidecek? soruları yer alıyor.

SAİSS BEŞİKTAŞ'TAN GİDİYOR MU?

Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un Premier Lig devi Manchester United'e gitmesinin ardından eski golcüsü Aboubakar'ı kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında kalmak isteyen Beşiktaş'ta büyük bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest'ın kadrosuna katmak istediği Saiss, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Beşiktaş'ta sergilediği istikrarlı performansın ardından Fas milli takımıyla da Dünya Kupası'nda boy gösteren Romain Saiss'e stoper arayışlarını sürdüren Nottingham Forest hamle yapmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki deneyimli futbolcunun da bu transfere olumlu baktığı kaydedildi.

Beşiktaş yönetimine ayrılmak istediğini belirten Saiss'in bu tavrı herkesi şaşırttı. Şenol Güneş de tecrübeli stoperi ilk on birden çıkarıp maça yedek kulübesinde başlattı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Maça göre böyle bir karar verdik ve onu yedek başlattık" sözlerini kullandı. Futbolcu ikinci yarıda oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ'TA Kİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılara geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz bir şekilde transfer olan Faslı stoper 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah beyazlı formayla bu sezon 15 resmi maça çıkan Saiss'in 1 asisti bulunuyor.