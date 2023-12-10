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Şahinbey Belediyesi'nden 100 deprem konutu

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Şahinbey Belediyesi 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde ailesinden bir bireyi kaybeden yetimlerin kullanımına sunulmak üzere 100 deprem konutu yaptı.

Şahinbey Belediyesi, depremlerde aileden bir bireyini kaybeden ya da yetim olanlara destek vermek amacıyla Mavikent Mahallesi'nde 100 çelik konstrüksiyonlu deprem konutu yaptırdı. 5 ay gibi kısa sürede tamamlanan evlerde bir ailenin ihtiyaç duya bileceği her şey bulunuyor. Japonya'daki ev mimarisinden esinlenilen ve 64 metrekare oturum alanına sahip evlerin her iki tarafında da yeşil alan bulunuyor.

HUZURLU VE MUTLU BİR ŞEKİLDE OTURABİLİRLER

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Yetim ailelere 100 adet tek katlı 64 metrekareden oluşan konutumuzu tamamladık. Şimdi özellikle yetim ailelerden içlerinde en çok ihtiyaç sahibi olanları seçerek evleri onlara tahsis edeceğiz. Herhangi bir ücret ödemeden kalacaklar. Çocuklar büyüyüp kendi hayatlarını kurtardıklarında ise o ailelerin yerine başka yetim aileleri alacağız. Burada her şeyi düşündük. Tek katlı, kibar bir ev oldu. Arkası park alanı, hobi bahçesi gibi alanları var. Evlerimiz doğalgazlı, kombisine kadar taktık. İhtiyaç sahibi ailelerin ev eşyalarına da destek olup burada barınmalarını sağlayacağız. Evler birbirini görmüyor, sırt sırta hepsi. Ayrı ayrı bahçeleri var. Huzurlu ve mutlulukla oturabilecekleri evler oldu. Normal bir aileye yetecek kadar büyük. İçerisinde normal dairede olması gereken her şey var " dedi.

Şahinbey Belediyesi'nden 100 deprem konutu

Haberler.com / Betül Cirit - Belediye

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