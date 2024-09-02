Sahibinden.com, geniş bir kategori yelpazesi sunan ve seri ilan ile alışveriş konusunda popüler olan bir platformdur. Özellikle emlak ve araç alım satım ilanlarında yoğun olarak kullanılan site, kullanıcılarına çeşitli üyelik tiplerine göre ücretsiz ilan verme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, 2 Eylül Pazartesi günü sahibinden.com çöktü mü? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Sahibinden çöktü mü? Sahibinden.com ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor?

SAHİBİNDEN.COM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Sahibinden şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor.