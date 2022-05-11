Şahap Akagün kim? Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Şahap Akagün hakkında Şahap Akagün kimdir? Şahap Akagün nereli, kaç yaşında? Şahap Akagün şarkıları konuları gündem konusu oldu. Daha çok Şahap Akagün Özlüyorum, Doğma Güneş parçaları ile tanınmaktadır. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden Şahap Akagün hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

ŞAHAP AKAGÜN KİMDİR?

Şahap Akagün Şanlıurfalıdır. Gazi Lisesi mezunu olan Şahap Akagün, birçok yer sahne almaktadır. Akagün, bir dönem İstanbul Kumburgaz Güzelce Müzikhol Restaurantta sahne almıştır. Konserlerine ara vermeden devam eden sanatçı, konser, festival, radyo, tanıtım ve televizyon programlarında türkülerini seslendirmeye devam etmektedir. Şahap Akagün özellikle "Doğma Güneş" türküsüyle bilinmektedir.

Şahap Akagün hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte bu akşam İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV'de yayınlanan İbo Show programı konukları arasında yer alacağı bilinmektedir.

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